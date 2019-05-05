يونايتد يودع سباق دوري الأبطال

سيغيب مانشستر يونايتد عن مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بسقوطه الأحد في فخ التعادل 1-1 مع مضيفه هادرسفيلد الذي كان قد تأكد هبوطه إلى الدرجة الأولى الشهر الماضي، وذلك في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل سكوت مكتوميناي هدف التقدم ليونايتد في الدقيقة الثامنة قبل أن يعادل النتيجة لصالح هادرسفيلد أيزاك مبينزا في الدقيقة 60.

ويحتل يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع قبل نهاية البطولة بجولة واحدة.

ولم يفز مانشستر إلا مرتين في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين أنهى هادرسفيلد سلسلة من ثماني هزائم متتالية.