إسلاميون أم قوميون فرس؟ جدل إيراني في يوم كورش

في ذروة الاحتفال الضخم بمرور 2500 عام على الإمبراطورية الأخمينية، وقف الشاه محمد رضا شاه بهلوي أمام قبر الملك كورش الكبير في تشرين الأول/أكتوبر 1971، معلنا أن سلفه كان أول من ضمن حرية التعبير عن الرأي. كانت تلك اللحظة فارقة في تشكيل هوية الإيرانيين القومية، التي ترى أن الفرس قد سبقوا الأمم المتحدة في ضمان حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر وإلغاء العبودية بمئات السنين. ويحتفل إيرانيون بـ"يوم كورش الكبير"، الذي يوافق 28 أو 29 تشرين الأول/أكتوبر أو 7 من شهر "بهمان" من السنة الفارسية في كل عام. ويوافق يوم كورش الحدث التاريخي لدخول جيش الإمبراطورية الأخمينية الفارسية تحت حكم الملك كورش الكبير لمدينة بابل في عام 539 (قبل الميلاد)، بعد الانتصار الحاسم للفرس على البابليين في معركة أوبيس من العام ذاته. واعتاد الإيرانيون في هذا اليوم على التجمع أمام قبر كورش في منطقة باسارغاد الأثرية بمدينة شيراز، إلا أنه في عام 2017 وبعد تجمع الآلاف من مختلف المناطق الإيرانية، وترديد شعارات معادية لسياسات الحكومة الإسلامية، قررت السلطات منع هذا التجمع وغلق الطرق المؤدية لقبر كورش في هذا اليوم.

تجمع للإيرانيين أمام قبر كورش ورغم إحياء الإيرانيين لهذه الذكرى منذ بداية الألفية الثانية، فإن الحكومة الإيرانية ترفض الاعتراف بهذا اليوم عيدا رسميا للبلاد. وفي21 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال النائب عن مدينة شيراز بهرام بارسايي في جلسة بمجلس النواب إن الطلب الذي تقدم به العام الماضي لاعتماد يوم كورش عيدا وطنيا إيرانيا، تم تعليقه بعدما حول الرئيس الإيراني طلبه إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. واتهم بارسي الرئيس الإيراني باستغلال التاريخ الإيراني لتحقيق مكاسب سياسية أثناء زيارته لفينا في 4 تموز/يوليو، حيث قال روحاني إن "إيران كانت صديقة لليهود لدرجة إن الإيرانيين آووهم في بابل، ولذلك يدين الشعب اليهودي بدين كبير للإيرانيين". ويعتقد الإيرانيون أن أجدادهم الفرس قد حرروا اليهود، الذين أسروا على يد الملك نبوخذ نصر الثاني، عند دخولهم إلى مدينة بابل، بالإضافة إلى اعتقادهم أن الملك كورش قد أصدر أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان مدون بالكتابة المسمارية على أسطوانة طينية موجودة حاليا بالمتحف البريطاني. وقد أهدت الأميرة أشرف بهلوي شقيقة الشاه الإيراني محمد رضا بهلوي، نسخة مقلدة من الأسطوانة إلى الأمم المتحدة في 1971، بصفتها أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان. وتوضع الأسطوانة المقلدة في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، وتصفها المنظمة العالمية بـ "إعلان قديم لحقوق الإنسان". اضطراب هوية ومنذ احتفال الشاه الإيراني بذكرى مرور 2500 عام على قيام الإمبراطورية الإيرانية، بدأ الإيرانيون في اتخاذ هذه الأسطوانة رمزا وطنيا وقوميا ومصدر فخر، وتم طباعتها في الصحف والمجلات والعملات التذكارية وطوابع البريد.

فيديو الاحتفال بمرور 2500 عام على قيام الإمبراطورية الأخمينية ورغم العلاقة الشائكة عقب الثورة الإسلامية في 1979، بين الحكومة الإسلامية وبين تاريخ إيران القديم قبل الإسلام، فإن الحكام الإسلاميين في طهران يحاولون من حين لآخر إظهار بعض التسامح تجاه هذا التاريخ، خاصة الملك كورش. وكان الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد قد حضر افتتاح معرض يحمل اسم "ميثاق كورش لحقوق الإنسان" في عام 2010، بعدما أعار المتحف البريطاني الأسطوانة لإيران لأشهر قليلة. وتضمنت احتفالات المعرض آنذاك، عرضا مسرحيا ظهر فيه أحد الممثلين يلعب دور كورش ولكن بسمت إسلامي، حيث ارتدى الكوفية التي يرتديها رجال الباسيج على أكتافهم، واضعا في الوقت ذاته غطاء رأس يشبه ذاك الذي يظهر في النقوش الفارسية القديمة.

وسخر الإيرانيون من العرض خاصة وأن علاقة الحكومة الإسلامية بالتاريخ الإيراني القديم معروفة، ويرى بعض رجال الدين أنه لا يوجد مصدر تاريخي معتبر لهذا اليوم. وفي العام الماضي، قال إمام الجمعة بمدينة شيراز "لا يوجد أي جذور تاريخية لهذه المناسبة، نحن نسأل المحتفلين بهذه المناسبة أن يعرضوا على الشعب وثيقة تاريخية، إن الشعب لن يقبل هذا الكلام بدون تحقق واستقصاء". "الترجمة غير دقيقة" من ناحية أخرى، يشكك علماء آثار في ادعاء أن أسطوانة كورش هي أول إعلان عالمي لحقوق الإنسان، أو مصداقية ما أوردته الأسطوانة من معلومات على الأقل. ونشرت صحيفة "دير شبيغل" تقريرا في عام 2008، أورد تصريحات لجوزيف فايسهوفر، أستاذ التاريخ القديم في جامعة كيل الألمانية، واصفا حقيقة الأسطوانة بأنها "دعاية" فقط من جانب الحكومة الإيرانية في سبعينيات القرن الماضي.