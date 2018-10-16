يوميا ولمدة 10 سنوات.. أميركيون يساعدون جارتهم المقعدة

كل يوم ولمدة عشر سنوات، يذهب جيران كاثي فيلت (66 عاما) إليها يوميا لمساعدتها في الاستلقاء على فراشها ليلا.
فمنذ أن أنهك المرض فيلت، التي تعيش في مدينة ساندي بولاية يوتا الأميركية، في عام 2006 وأرغمها على البقاء على كرسي متحرك، كان جيران المرأة الأميركية بمثابة رجليها كل تلك الفترة، بحسب تقرير لشبكة سي أن أن.
ويتردد نحو 60 جارا على منزل فيلت ليلا وفق جدول وضعوه، لمساعدتها في النهوض من على كرسيها المتحرك والاستلقاء على الفراش، بينما يعرض آخرون مساعدتها باستمرار.
وأصيبت فيلت بمرض التصلب المتعدد في عام 1978، إلا أن المرض اشتد مع مرور الوقت ليؤثر على الاتزان وحركة العضلات حتى انتهى الأمر بصعوبات في الحركة والمشي.
كان ولدا فيلت يساعدانها منذ 2006، لكن مع الوقت أصبح لديهم مسؤوليات أكثر، الأمر الذي دفع فيلت في التفكير في اللجوء لدار مسنين، إلا أن التكلفة كانت مرتفعة.
فكرت فيلت هي وجارها كيث بوغميري في إيجاد حل، ليجدا أن أفضل وسيلة لمساعدة المرأة المقعدة هي الاستعانة بجارين يأتيان لها كل ليلة لمساعدتها.
ولا يخلو منزل فيلت من صور ورسائل الود والمحبة التي يتركها أطفال الجيران الذين يرتددون عليها باستمرار.