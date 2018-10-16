يوميا ولمدة 10 سنوات.. أميركيون يساعدون جارتهم المقعدة

كل يوم ولمدة عشر سنوات، يذهب جيران كاثي فيلت (66 عاما) إليها يوميا لمساعدتها في الاستلقاء على فراشها ليلا.

فمنذ أن أنهك المرض فيلت، التي تعيش في مدينة ساندي بولاية يوتا الأميركية، في عام 2006 وأرغمها على البقاء على كرسي متحرك، كان جيران المرأة الأميركية بمثابة رجليها كل تلك الفترة، بحسب تقرير لشبكة سي أن أن.

ويتردد نحو 60 جارا على منزل فيلت ليلا وفق جدول وضعوه، لمساعدتها في النهوض من على كرسيها المتحرك والاستلقاء على الفراش، بينما يعرض آخرون مساعدتها باستمرار.

وأصيبت فيلت بمرض التصلب المتعدد في عام 1978، إلا أن المرض اشتد مع مرور الوقت ليؤثر على الاتزان وحركة العضلات حتى انتهى الأمر بصعوبات في الحركة والمشي.