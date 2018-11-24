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رياضة

يوفنتوس يتخطى سبال بهدفين

كريستيانو رونالدو خلال المباراة Photo: AFP

حقق يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الماضية فوزه الرابع تواليا في بطولة إيطاليا، وجاء على ضيفه سبال الخامس عشر بهدفين مقابل لا شيء السبت.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 37 نقطة في الصدارة بفارق 9 نقاط عن ملاحقه ووصيفه نابولي.

وافتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل ليوفنتوس بكرة لعبها من لمسة واحدة من داخل المنطقة إلى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف.

ورفع رونالدو عدد أهدافه في الدوري إلى تسعة وفي جميع اللقاءات التي خاضها مع فريقه الجديد إلى عشرة.

ثم عزز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني.

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