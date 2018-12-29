يوفنتوس.. فوز 'مثير' على سامبادوريا

أحرز كريستيانو رونالدو هدفين ليمنح يوفنتوس فوزا مثيرا 2-1 على سامبدوريا الذي ألغي له هدف سجله في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد مراجعة طويلة لإعادة الفيديو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.

واعتقد ريكاردو سابونارا أنه منح سامبدوريا نقطة عندما أطلق تسديدة جميلة سكنت شباك ماتيا بيرين وحصل على إنذار بسبب خلع قميصه أثناء الاحتفال.

لكن بعد توقف استمر حوالي ثلاث دقائق، قرر الحكم باولو فاليري أن هناك موقف تسلل في بداية اللعبة التي جاء منها الهدف.

ووصل يوفنتوس المتصدر إلى منتصف الموسم برصيد 53 نقطة من 57 ممكنة، وهو رقم قياسي في موسم مكون من 20 فريقا في الدوري الإيطالي.

وافتتح رونالدو التسجيل بعد دقيقتين عندما تلقى تمريرة من باولو ديبالا قبل أن ينطلق إلى داخل الملعب ويسدد كرة منخفضة في الشباك.

وتعادل كوالياريلا مهاجم يوفنتوس السابق في الدقيقة 33 من ركلة جزاء بعدما اصطدمت الكرة بذراع إيمري تشان أثناء قفز اللاعب الألماني للعب الكرة.

واحتسب الحكم ركلة الجزاء بعد مراجعة اللعبة في شاشة خارج خطوط الملعب.

كما جاء هدف الفوز الذي سجله يوفنتوس من ركلة جزاء بسبب لمسة يد رغم أن الكرة بالكاد لمست ذراع فيراري الذي لم يكن ممدودا.

وأشار الحكم على الفور إلى علامة الجزاء لكن رونالدو انتظر أكثر من دقيقتين لينفذ ركلته أثناء مراجعة الواقعة على الشاشة.

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف إلى 14 هدفا ليتصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي.

المصدر: رويترز