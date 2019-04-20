توج يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي لكرة القدم للموسم الثامن تواليا، بفوزه الصعب السبت على ضيفه فيورنتينا 2-1 في المرحلة الثالثة والثلاثين، ليحسم البطولة قبل خمس مراحل من النهاية.

ووسع يوفنتوس الفارق مع مطارده ووصيفه في الموسم الماضي نابولي إلى 20 نقطة، بينما تتبقى للأخير 18 نقطة كحد أقصى من ست مباريات حتى نهاية الموسم، أولها الإثنين عندما يستضيف أتالانتا.

وعزز فريق "السيدة العجوز" رقمه القياسي في عدد ألقاب الدوري، وسيرفع كأسها للمرة الـ35، والخامسة تواليا مع مدربه ماسيميليانو أليغري.

وبحسمه اللقب قبل خمس مراحل، عادل يوفنتوس الرقم القياسي في إيطاليا الذي حققته سابقا ثلاث أندية هي إنتر ميلان (موسم 2006-2007)، تورينو (1947-1948) وفيورنتينا (1955-1956).

كما حقق نادي مدينة تورينو رقما قياسيا في البطولات الوطنية الخمس الكبرى (إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا، إنكلترا وألمانيا)، بإحرازه اللقب الثامن تواليا، متفوقا على الرقم السابق الذي كان يتشاركه مع ليون الفرنسي (سبعة ألقاب بين العامين 2002 و2008).

وكاد يوفنتوس يفرط اليوم بالفرصة الثالثة التي أتيحت له لحسم اللقب، إذ تأخر بهدف للصربي نيكولا ميلنكوفيتش (6)، قبل أن يعادل النتيجة عبر البرازيلي أليكس ساندرو (37)، ويستغل النيران الصديقة في الشوط الثاني لتسجيل هدف التقدم عبر الأرجنتيني جرمان بيتزيا خطأ في مرمى فريقه (53) بعد تمريرة عرضية من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.