في لاس فيغاس.. يوغا مع ماريوانا

في لاس فيغاس حيت يسمح باستخدام القنب، أدخلت مدربة يوغا تدخين الماريوانا على التمارين التي تقدمها لزبائنها سعيا لمساعدتهم على مزيد من الاسترخاء بفضل "التأثيرات المهدئة للنبتة".

"ماريوازانا" هي التسمية التي أعطيت لهذه الممارسة الجديدة التي انبثقت عن اجتماع رياضة مفيدة ومخدر يحقق الاسترخاء.

"كوا روزابو" متابعة وفية لحصص "ماريوازانا"، تصف حصص التدريب في حديث لـ "سي أن أن" بلحظات التأمل والتداوي في الوقت نفسه.

معروف أن اليوغا تحقق توازنا نفسيا وعقليا وجسديا يتيح للإنسان المجال للتفكر بعمق والتأمل، ثم أن الماريوانا تساعد، وفق الممارسين، على الاسترخاء والتخلص من أعباء اليوم.

القائمون على هذا النوع من الحصص، يؤكدون من جانبهم أن الماريوانا تساعد على تحسين أداء ممارسي اليوغا بشكل ملحوظ.

المدربة "ستايسي مالفي" مبتكرة هذه الطريقة الجديدة في الاسترخاء قالت إن "الماريوانا ترفع من وتيرة جريان الدم في عروق الإنسان بشكل لافت، ما يساعد الدم على بلوغ جميع أعضاء الجسم".

من جانبه كشف "كيل كامبرلين" وهو ممارس لـ "ماريوازانا" أن الحصص التي يحضرها تساعده على التركيز أكثر وتمنحه "السلام الداخلي".