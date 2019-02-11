يوروفيجن.. محمود يمثل إيطاليا في إسرائيل

نسخة هذا العام من مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية التي تقام هذا العام في إسرائيل ستشهد مشاركة مغن مصري الأصل يمثل إيطاليا.

مهرجان سانريمو الغنائي الإيطالي انتهى السبت باختيار أليساندرو محمود، المعروف باسمه الأخير، فائزا وممثلا للبلد الأوروبي في "يوروفيجن" بعد أدائه لأغنية "سولدي (نقود)".

محمود (26 عاما) مولود في مدينة ميلان الإيطالية من أب مصري وأم إيطالية، وخاض المسابقة الرئيسية لمهرجان سانريمو لأول مرة هذا العام بعد مشاركات سابقة في قسم المواهب الجديدة، وككاتب أغان.

وتنطلق منافسات "يوروفيجن" في 14 أيار/مايو بتل أبيب على مدى أربعة أيام.

ولن يكون محمود المشارك الوحيد من أصول عربية، إذ سيمثل فرنسا المغني مغربي الأصل بلال حسني.