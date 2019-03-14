يوروبا ليغ.. تشلسي ونابولي ينجزان المهمة

أنجز كل من تشلسي الإنكليزي ونابولي الإيطالي المهمة وبلغا الدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بفوز الأول الساحق على دينامو كييف الأوكراني 5-صفر وعلى الرغم من خسارة الثاني أمام سالزبورغ النمسوي 1-3 الخميس.

وكان تشلسي ونابولي تقدما على منافسيهما بنتيجة واحدة 3-صفر ذهابا.

وافتتح الفريق اللندني التسجيل مبكرا بواسطة مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو بعد مرور خمس دقائق بكرة رأسية مستغلا ركلة ركنية.

وأضاف جيرو نفسه الهدف الثاني بعد ان تابع من مسافة قريبة كرة عرضية متقنة من الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو وحولها داخل الشباك (33).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف ألونسو الثالث إثر لعبة مشتركة بين جيرو والجناح كالوم هادسون أودوي.

وأكمل جيرو الهاتريك عندما تطاول لكرة رأسية وسددها بقوة لتعانق شباك دينامو كييف (59).

ورفع جيرو رصيده في المسابقة القارية إلى تسعة أهداف هذا الموسم يتصدر بها ترتيب الهدافين. وسبق لجيرو أن سجل ثلاثية أيضا على الصعيد الأوروبي عندما هز شباك أولمبياكوس اليوناني بثلاثية في دوري الأبطال في كانون الأول/ديسمبر 2015.

واختتم هادسون أودوي مهرجان الأهداف بعد أن انفرد بالحارس الأوكراني دينيس بويكو وسدد الكرة زاحفة داخل الشباك (78).

أما نابولي فتقدم على سالزبورغ بهدف لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك (14) ليصعب من مهمة سالزبورغ الذي كان يحتاج بعد ذلك إلى خمسة اهداف لبلوغ ربع النهائي، لكن أصحاب الأرض ردوا بثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها العربي الإسرائيلي مؤنس دبور (25) والنروجي فريدريك غولبراندسن (65) وكريستوف ليتغيب (90) لينتزع فريقهم فوزا معنويا ليس إلا.

وكان كراسنودار الروسي قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مفاجأة مدوية بإخراجه فالنسيا الإسباني (2-1 ذهابا لصالح الأخير) عندما تقدم عليه بهدف سجله المهاجم الشاب ماغوميد شابي سليمانوف (19 عاما) قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، لكن المهاجم البرتغالي الشاب غونسالو غيديش أنقذ فريقه من الورطة بإدراك التعادل 1-1 في الوقت بدل الضائع.

ولم يذق فالنسيا طعم الخسارة في مبارياته الـ 14 الأخيرة في مختلف المسابقات.

يذكر أن فالنسيا الذي بدأ الموسم في دوري أبطال أوروبا قبل ان يكمل المشوار في الدوري الأوروبي، بلغ نهائي كأس إسبانيا حيث سيواجه برشلونة في أيار/مايو المقبل.