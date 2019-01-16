يوتيوب يعدل سياسة المحتوى

أعلن موقع يوتويب تعديل سياسته الخاصة بالمحتوي بهدف منع المقالب وأنشطة التحدي التي تنطوي على مخاطر وأذى.

وقال الموقع إن أنشطة التحدي التي تحتوي على خطر واضح للموت لن يسمح بها، وكذلك المحتوي الذي يتضمن أطفالا يشاركون في "تحديات خطيرة تشكل خطرا وشيكا للإصابة أو الأذى الجسدي".

وسيحظر موقع يوتيوب أيضا المقالب التي تدفع الضحايا إلى "الاعتقاد بأنهم معرضون لخطر جسدي أو يمكن أن تتسبب في ضرر جسدي حقيقي".

ولن يسمح يوتويب أيضا بالمقالب الخطيرة أو المسيئة التي قد تسبب "ضررا نفسيا للأطفال".

وقال الموقع إنه سيمنع المحتوى الذي "يهدف إلى التحريض على العنف أو تشجيع الأنشطة الخطرة أو غير القانونية التي تنطوي على خطر الأذى الجسدي أو الوفاة" مثل شروح تصنيع القنابل، وتعاطي المخدرات.

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