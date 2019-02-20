يعمل جيدا.. كمبيوتر آبل من الثمانينيات

أصيب بروفسور أميركي بالدهشة حين عثر على كمبيوتر من إنتاج شركة آبل بعد نحو ثلاثين عاما، وهو يعمل بشكل جيد.

وجد جون فاف الكمبيوتر فجأة في مخزن بمنزل والديه إلى جانب عدد من الأقراص المرنة "Floppy Disks".

أدخل فاف أحد الأقراص في الجهاز، ولم تقتصر المفاجآة على أن الكمبيوتر يعمل فحسب، بل إنه سأله إن كان يريد استعادة النسخة القديمة من اللعبة المحفوظة في الجهاز.

وآثر فاف أن يشارك دهشته هذه مع جمهور التواصل الاجتماعي: