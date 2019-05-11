وظيفة 'ممتعة'.. والأسبوع بألفي دولار!

أعلن موقع التسوق الفاخر "هاش هاش" المعروف باسم "أمازون المليونيرات" عن حاجته لشخص يدرس اليخوت الجديدة ويقدم رأيه المفصل حول جميع التقنيات التي توفرها وصورة واضحة عن مزاياها.

الظافر بالوظيفة، سيتقاضى نحو 1865 دولار في الأسبوع، نظير مبيته في اليخت و"استمتاعه" بالمزايا التي يقدمها، قصد إعداد تقريره النهائي بعد أسبوع.

يتحقق الموظف كذلك من جودة الخدمات في اليخت، من حمام وأسرّة وأبواب ونوافذ، من دون أن يتطرق إلى المحرك أو أي تفاصيل تقنية.

والمهارات المطلوبة في هذه الوظيفة لا تتعدى ضرورة "الاستخدام الكامل لليخت في غضون أسبوع وتحضير تقرير مفصل عن ذلك".

وسيتقاضى الفائز بالوظيفة نحو 93000 دولار كل عام بعد مراجعة يخوت قد يصل عددها إلى 50 سنويا.

ويؤكد موقع "إنسايدر"، الذي قدم تفصيلا عن الوظيفة التي أثارت جدلا، أنه لا يشترط على المتقدمين خبرة سابقة في المجال، لكن من المطلوب أن يكون المتقدم في سن 21 سنة أو أكثر حين تقديمه للطلب وأن يكون حائزا على جواز سفر ساري المفعول، ومستعدا للالتحاق بعمله فور الحاجة إليه طوال السنة.

وتشمل بعض أغلى الأشياء المعروضة للبيع على موقع "هاش هاش" (HushHush.com) قصرا فرنسيا يبلغ ثمنه 112 مليون دولار، إلى جانب مجموعة من اليخوت الفخمة التي تبلغ تكلفة بعضها 37 مليون دولار.