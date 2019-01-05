ياباني يشتري سمكة بـ3 ملايين دولار

حقق صاحب سلسلة مطاعم سوشي في اليابان السبت رقما قياسيا جديدا عندما دفع أكثر من ثلاثة ملايين دولار ثمنا لسمكة تونة ذات زعنفة زرقاء في أول مزاد هذا العام بسوق السمك الجديد في العاصمة طوكيو، محطما رقما قياسيا كان قد حققه في عام 2013.

ودفع كيوشي كميورا الذي يملك سلسلة مطاعم سوشي زانماي 333.6 مليون ين (3.1 مليون دولار) في السمكة التي يبلغ وزنها 278 كيلوغراما والتي جرى اصطيادها قبالة ساحل منطقة أوموري بشمال اليابان، وهو ضعف ما دفعه في سمكة مثلها قبل ست سنوات.

وقال كيمورا للصحفيين أمام السوق في وقت لاحق "تبدو التونة شهية وطازجة للغاية. لكنني أعتقد أنني بالغت كثيرا".

والمزاد كان الأول الذي يقيمه سوق تيوسو الجديد للأسماك، بعدما أغلق سوق تسوكيجي الشهير العام الماضي من أجل توفير مساحة لموقف سيارات مؤقت استعدادا لاستضافة أولمبياد طوكيو 2020.

وبعد المزاد جرى نقل السمكة إلى أحد فروع سلسلة سوشي زانماي الموجودة في سوق تسوكيجي القديم.

وتعد التونة من أنواع الأسماك غالية الثمن في جميع أنحاء العالم لاستخدامها في تحضير السوشي لكن الخبراء يحذرون من أن الطلب المتزايد عليها جعلها من الأنواع المهددة بالانقراض.