ويل سميث.. جني المصباح الذي يغني الراب

قال الممثل الأميركي الشهير ويل سميث في مقابلة مع رويترز إنه تردد في بادئ الأمر قبل الموافقة على لعب شخصية جني مصباح علاء الدين في فيلم سينمائي جديد يعيد تقديم قصة فيلم الرسوم المتحركة الناجح وذلك بعد أن تفوق النجم الكوميدي الراحل روبن وليامز في الأداء الصوتي للشخصية عام 1992.

وأضاف سميث لمسة شخصية وبعض الهيب هوب والراب إلى شخصية الجني الأزرق خفيف الظل الذي يخرج لعلاء الدين من المصباح السحري.

وقال سميث خلال المقابلة التي أجريت تزامنا مع العرض الأول للفيلم في لندن يوم الخميس إن أول رد فعل له عندما عرض الدور عليه كان "لا.. لا يمكن".

وأضاف الممثل ومغني الراب البالغ من العمر 50 عاما "لم يدع روبن وليامز مساحة كبيرة لتقديم الجني بشكل أفضل... فكرت في الأمر ووجدت أن الفيلم الجديد ليس من أفلام الرسوم المتحركة فرأيت أنه قد يكون مختلفا بعض الشيء".

ويحكي الفيلم الجديد القصة نفسها الواردة في فيلم الرسوم المتحركة والتي تدور حول شخصية علاء الدين وحبه للأميرة ياسمين لكن المخرج جاي ريتشي قال إن القصة "كانت بحاجة للتجديد".

وأضاف "فيلمنا أطول نصف ساعة وهناك اختلاف بين فيلم الرسوم المتحركة والفيلم السينمائي".

وقال ريتشي إن شخصية الأميرة ياسمين كانت هي الشخصية الأساسية التي احتاجت إلى التطوير والإضافة.

وقالت الممثلة ناعومي سكوت التي تلعب دور الأميرة ياسمين "تعبر (الأميرة ياسمين) عن نفسها وتخوض رحلة حتى تصل إلى ذلك... أريد أن ترى الفتيات الصغيرات هذا".

ويلعب الممثل ذو الأصول المصرية مينا مسعود دور علاء الدين في الفيلم الموسيقي الذي يضم بعض الأغنيات الواردة في فيلم الرسوم المتحركة كما يقدم أغنيات جديدة.

وفيلم "علاء الدين" هو أحدث إصدارات ديزني من الأفلام السينمائية التي تعيد تقديم أفلام رسوم متحركة شهيرة مثل (ذا جانغل بوك) و(دامبو) وكذلك فيلم (ذا ليون كينغ) الذي سيعرض هذا الصيف.