ولي عهد الأردن يطلق المبادرة "ض"

أطلق ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الجمعة، مبادرة "ض" الهادفة إلى الحفاظ على مكانة وألق اللغة العربية، والعمل على تطوير تقنيات تمكينها رقميا وإثراء المحتوى العربي على الإنترنت.

وقال الأمير الحسين، في مقطع فيديو أعلن فيه إطلاق المبادرة، إن اللغة العربية "لغة القرآن الكريم، لغة حضارتنا وثورتنا ولغة الأدب والعلوم، هي بحر من الكلمات فيها وجودنا ومستقبلنا، نختزله بحرف واحد، الضاد".

وتهدف المبادرة إلى إعداد سفراء للغة العربية يعملون على تعزيز استخدامها في مختلف ميادين المعرفة، وإنشاء وتعزيز عدد من المنصات للتواصل باللغة العربية، واستخدامها في جميع مجالات الحياة العملية والعلمية والتكنولوجية.

ويتخلل المبادرة تنفيذ عدد من الفعاليات في مختلف محافظات المملكة بالتعاون مع المؤسسات والجهات ذات العلاقة.

وأطلقت مؤسسة ولي العهد موقعا إلكترونيا خاصا بمبادرة "ض"، يتم من خلاله الإعلان عن تفاصيل البرامج المدرجة ضمن المبادرة، بالإضافة إلى تقديم شرح كامل عن أهداف المبادرة.