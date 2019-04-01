ولاية ميريلاند.. قيادة نسائية للحرس الوطني

للمرة الأولى، أصبح طاقم قيادة الحرس الوطني في إحدى الولايات الأميركية مكون بالكامل من النساء.

وحاليا ترأس أربع نساء من بينهن ثلاث من أصول إفريفية أفرع الحرس الوطني في ولاية ماريلاند شرق البلاد، بحسب وسائل إعلام أميركية.

واحتلت ليندا ل. سينغ أرفع المناصب العسكرية في الولاية منذ عام 2015، إذ تعد أول أميركية من أصل أفريقي وأول امرأة تشغل منصب المساعد العام لحرس ماريلاند.

وفي حزيران/يونيو، تبوأت العميدة جانين ل. بيركهيد منصب مساعد لرئيس إدارة الجيش، في حين بدأت العميدة أبريل فوغل الخدمة في آب/أغسطس الماضي كمساعدة عامة في سلاح الجو.

وفي كانون الأول/ديسمبر، أصبحت الرقيب أول برليسا د. ويلسون كبيرة المستشارين بالحرس الوطني في ولاية ماريلاند.

وقالت سينغ، إن حركة الترقيات لم تكن على أساس النوع، وإنما على أساس أكثر المرشحين المؤهلين المتاحين، بحسب موقع "ميليتاري".