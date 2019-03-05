يحاصر قانون "ولاية الرجل على المرأة" أميركية كانت متزوجة من في السعودية، حيث لم يعد بإمكانها التصرف في أي شيء بعد طلاقها، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة أن بيثاني فيرا (31 عاما) لا تستطيع النفاذ إلى حسابها البنكي أو توكيل محام أو حتى مغادرة السعودية مع ابنتها لإن القوانين لا تسمح لها بذلك، حسب إحدى قريباتها.

وعملت فيرا في جامعة سعودية خاصة بالنساء، حيث تعرفت في ما بعد على رجل أعمال سعودي، تزوجت به وأنجبت منه فتاة، قبل أن تتدهور حياتها الزوجية وتصبح بلا وصي شرعي داخل المملكة.

وأنهى طليق فيرا إذن إقامتها، ما يعني عدم قدرتها على مغادرة السعودية لوحدها، أو برفقة طفلتها التي تبلغ من العمر أربعة أعوام.

وتطالب هيومان رايتس ووتش بإنهاء ولاية الرجل على المرأة، حيث تلزم القوانين والأنظمة أن يكون لكل امرأة وصي ذكر لديه السلطة لاتخاذ القرارات بالنيابة عنها.