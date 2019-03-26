مقارنة.. ولايات أميركية أغنى من دول

بلغ إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة العام الماضي 20.5 تريليون دولار، وهو مبلغ هائل بالنظر إلى أن إجمالي الناتج المحلي للعالم بأسره بلغ في 2018 حوالي 80 تريليون دولار.

مارك جاي بيري أستاذ الاقتصاد والمالية في جامعة ميشيغن والعالم في مركز أبحاث "معهد أميركان أنتربرايز"، أعد تحليلا لمقارنة إجمالي الناتج المحلي للولايات الأميركية وعدد من دول العالم اعتمادا على أرقام صادرة عن وزارة التجارة الأميركية وصندوق النقد الدولي.

وبحسب تحليل الخبير الاقتصادي، فإن إجمالي الناتج المحلي لكل ولاية أميركية في 2018، يضاهي النسبة التي حققتها إحدى دول العالم خلال الفترة ذاتها.

وتتصدر كاليفورنيا باقي الولايات من حيث حجم اقتصادها وإجمالي ناتجها المحلي والذي بلغ في العام الماضي 2.97 تلريليون دولار. ويتجاوز ذلك نسبة 2.81 تريليون دولار التي حققها الاقتصاد البريطاني الذي لديه قوة عاملة تبلغ 34 مليون شخص مقارنة بـ19.6 مليون في الولاية الأميركية.

وتعد كاليفورنيا لوحدها خامس أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة ليس فقط بريطانيا (2.81 تريليون دولار) بل حتى فرنسا (2.79 تريلايون دولار) والهند (2.61 تريليون دولار).

ويعادل إجمالي الناتج المحلي لولاية تكساس الذي بلغ في العام الماضي 1.78 تريليون دولار، الاقتصاد الكندي الذي حقق 1.73 تريليون دولار. وتكساس تحتل المرتبة 10 كأكبر اقتصاد في العالم في 2018.

أما نيويورك، فبلغ إجمالي ناتجها المحلي 1.70 تريليون دولار متجاوزة كوريا الجنوبية التي حقق اقتصادها 1.66 تريليون دولار.

ولو كانت نيويورك دولة مستقلة لاحتلت المرتبة الـ11 كأكبر اقتصاد متجاوزة كذلك روسيا التي تحتل المرتبة 13 (1.57 تريليون دولار) وإسبانيا التي تأتي في المرتبة 14 (1.43 تريليون دولار).

وايومنغ التي تعد أصغر الولايات من حيث السكان والذين لا يصل عددهم إلى 600 ألف مواطن، لديها ناتج محلي قيمته 41 مليار دولار، وهو رقم قريب مما حصده في 2018 اقتصاد الأردن، البلد ذي التسعة ملايين مواطن.

السعودية ورغم ثروتها النفطية إلا أن إجمالي ناتجها المحلي بلغ في العام الماضي 683 مليار دولار، فيما حققت بنسلفانيا 793 مليار دولار وإلينوي 863 مليار دولار.

وهذه خريطة للولايات المتحدة تظهر إجمالي الناتج المحلي للولايات والدول التي حصدت أرباحا مماثلة أو قريبة منها.