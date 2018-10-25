مسؤول أميركي: مئات الجنود سيتوجهون إلى الحدود مع المكسيك

أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس بأن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس سيوقع أمرا يقضي بإرسال مئات الجنود إلى الحدود مع المكسيك للمساعدة في التعامل مع آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى الذين يسعون للوصول إلى الولايات المتحدة.

ونسبت شبكة فوكس نيوز لمسؤول أميركي قوله إن مهمة أفراد الجيش الذين سيتوجهون إلى الحدود الجنوبية و"عددهم تقريبا 800 جندي"، تتمثل في "تقديم الدعم اللوجستي" مثل العربات والخيم.

وليس من المعروف بعد أي من وحدات الجيش كلفت بالمهمة، لكن وزير الدفاع جيمس ماتيس قد يوقع أمر نشر القوات على الحدود الخميس.

وحاليا، يوجد 2100 من عناصر الحرس الوطني في منطقة الحدود مع المكسيك لمساعدة وزارة الأمن الوطني في تأمينها.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب مرارا رفضه السماح بدخول قافلة المهاجرين إلى الأراضي الأميركية، ودعا إلى وقفها واصفا الوضع بأنه يشكل "طارئا وطنيا" قد يدفعه إلى استدعاء الجيش إلى الحدود الجنوبية.

ترامب: قافلة المهاجرين غير الشرعيين طارئ وطني

وتضم القافلة أكثر من 7000 شخص قادمين مشيا على الأقدام من بلدان في أميركا الوسطى لأسباب يقولون إنها تشمل الظروف القاسية في بلدانهم والتي تتراوح بين الفقر وانعدام الفرص ومستوى العنف المرتفع والتهديدات التي يشكلها على أسرهم وأطفالهم.



