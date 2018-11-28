أوكرانيا تعلن الطوارئ وروسيا تنشر أس-400

وقع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو الأربعاء قانون الطوارئ بعد أن وافق البرلمان الأوكراني على إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما.

وكتب المتحدث سفياتوسلاف تسيغولكو على فيسبوك أن "الرئيس بوروشنكو وقع القانون" والمفترض أن يطبق في 10 مناطق حدودية وساحلية في البلاد.

قالت روسيا الأربعاء إنها تعتزم نشر المزيد من صواريخ أس-400 أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم.

وتنشر روسيا باستمرار العتاد العسكري الجديد في القرم منذ أن ضمتها من أوكرانيا عام 2014. وجاء إعلان روسيا نشر الصواريخ في الوقت الذي تتبادل فيه الاتهامات مع كييف بشأن مواجهة الأحد.

وقالت رويترز إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف الأربعاء.

ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها الأحد وهي تحاول الإبحار هناك.

وحذر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء من أنه قد يلغي لقاءه المتوقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب قضية أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه ينتظر "تقريرا كاملا" من فريق الأمن القومي حول احتجاز روسيا السفن الأوكرانية والتحفظ على طاقمها.

وكان ترامب قد صرح أنه غير راض عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يعمل مع القادة الأوروبيين على إيجاد حل للأزمة.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعا بومبيو في بيان موسكو وكييف إلى ضبط النفس.