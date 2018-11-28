وكالة: سفينة روسية تتجه إلى بحر آزوف

قالت رويترز إن سفينة تابعة للبحرية الروسية، هي كاسحة الألغام (فايس-أدميرال زاخارين)، تتحرك من البحر الأسود تجاه بحر آزوف الأربعاء.

ويشهد بحر آزوف، الذي تستخدمه كل من روسيا وأوكرانيا، توترات كبيرة منذ احتجزت موسكو ثلاث سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها الأحد وهي تحاول الإبحار هناك.

وحذر الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء من أنه قد يلغي لقاءه المتوقع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بسبب قضية أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إنه ينتظر "تقريرا كاملا" من فريق الأمن القومي حول احتجاز روسيا السفن الأوكرانية والتحفظ على طاقمها.

وكان ترامب قد صرح أنه غير راض عما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وأنه يعمل مع القادة الأوروبيين على إيجاد حل للأزمة.

وشدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على أن احتجاز روسيا للسفن الأوكرانية يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي.

ودعا بومبيو في بيان موسكو وكييف إلى ضبط النفس.

ووافق البرلمان الأوكراني الاثنين من جانبه على إعلان الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يوما. وأكد البرلمان على إقامة الانتخابات الرئاسية في 31 آذار/مارس المقبل.