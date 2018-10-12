وكالة الطاقة تخفض توقعاتها بشأن الطلب على النفط

خفضت وكالة الطاقة الدولية الجمعة توقعاتها للطلب العالمي على النفط في 2018 و2019 مشيرة إلى الأسعار المرتفعة والخلافات التجارية وأوضاع اقتصادية متراجعة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 110 ألف برميل في اليوم لكل من السنتين، ليتراجع النمو إلى 1.3 مليون برميل في اليوم هذه السنة ثم 1.4 مليون برميل في اليوم في 2019.

وقفزت أسعار النفط واحدا بالمئة الجمعة متعافية من هبوط استمر على مدى يومين بدعم من ارتفاع واردات الصين من الخام، لكن الأسعار ما زالت تتجه إلى أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.