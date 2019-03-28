وكالة: السعودية تفرج عن ناشطات محتجزات

أفادت وكالة رويترز للأنباء الخميس بأن السلطات السعودية أفرجت عن ناشطات معتقلات لديها منذ العام الماضي.

وقال مصدران مطلعان لرويترز إن السلطات أفرجت عن ثلاث معتقلات الخميس، فيما سيتم الإفراج عن البقية يوم الأحد المقبل.

وذكر موقع معتقلي الرأي الذي يعنى برصد أوضاع السجناء في السعودية أن السلطات "أفرجت بشكل مؤقت عن ثلاث ناشطات هن إيمان النفجان ورقية المحارب وعزيزة اليوسف".

وأضاف في تغريدة على تويتر أن قرار الإفراج "صدر عن المحكمة الجزائية في الرياض إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة للناشطات".

والنساء المعتقلات هن ناشطات ضمن مجموعة تضم 12 من الرجال والنساء، الذين اعتقلوا في أيار/مايو 2018 خلال الأسابيع التي سبقت رفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وتم نقل الناشطات إلى مراكز احتجاز في جدة، وبينهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان، والأستاذة الجامعية عزيزة اليوسف.

ومثلت الناشطات لأول مرة أمام المحكمة في 13 من الشهر الجاري، فيما انعقدت جلسة المحاكمة الثانية الأربعاء الماضي.