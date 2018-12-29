إعادة انتشار حوثي في الحديدة

نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الأمم المتحدة قوله السبت إن قوات الحوثي في اليمن بدأت إعادة الانتشار داخل مدينة الحديدة الساحلية في إطار اتفاق تم التوقيع عليه في السويد في وقت سابق من الشهر الجاري تحت رعاية المنظمة الدولية.

وفي وقت سابق السبت أوضح القيادي وعضو وفد التفاوض الحوثي حميد عاصم أنه تم الاتفاق المبدئي على فتح الطريق الرابط بين مدينتي الحديدة وصنعاء لدخول المعونات الإغاثية.

وتأتي تلك التطورات غداة انتهاء الاجتماعات الأولى للجنة التنسيق المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة.

واتفق الحوثيون المتحالفون مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، خلال المحادثات التي استضافتها السويد على وقف إطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما المسلحة.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى بإجماع دوله اتفاق السويد، ومن بنوده إرسال مراقبين مدنيين إلى اليمن بهدف تأمين العمل في ميناء الحديدة الاستراتيجي والإشراف على إجلاء المقاتلين من المدينة.

ويسيطر الحوثيون على الجزء الأكبر من مدينة الحديدة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

ويسري وقف إطلاق النار الهشّ في محافظة الحديدة وسط تبادل للاتّهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ في 18 كانون الأول/ديسمبر.