اختفاء ناقلة نفط إماراتية في مضيق هرمز

قالت وكالة أسوشيتد برس إن بيانات تتبع ناقلة نفط مقرها في الإمارات كانت تعبر مضيق هرمز.

وأظهرت بيانات التتبع انجراف الناقلة إلى المياه الإيرانية حيث توقفت عن نقل موقعها قبل يومين، مما يثير مخاوف في ظل التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وذكرت أسوشييتد برس على لسان القبطان رانجيث رجا من مركز "Refinitiv" للمعلومات، الثلاثاء، أن الناقلة لم تغلق نظام تتبعها الجغرافي خلال ثلاثة أشهر من تشغيلها حول الإمارات، مضيفا أنها "راية حمراء".

ولم يصدر أي تصريح من مسؤولين إيرانيين أو إماراتيين حول السفينة، بينما رفض الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية المشرف على مياه الشرق الأوسط التعليق.

يتزامن هذا مع تحذيرات إيرانية لإيقاف بريطانيا لناقلة إيرانية في مضيق جبل طارق، بعد إيقاف طهران لناقلة بريطانية الأربعاء الماضي.