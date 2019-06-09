وكالة: اختطاف لبنانيين في نيجيريا

قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية لرويترز الأحد إن مسلحين خطفوا عاملين لبنانيين كانا يعملان في شق طريق بولاية ريفرز الغنية بالنفط.

وقال نامدي أوموني المتحدث باسم شرطة ولاية ريفرز إن العاملين خطفا الجمعة من موقع في منطقة أندوني.

وأضاف أنه "تم استدعاء البعض للاستجواب ونأمل في أن نقترب من أحد المستهدفين الرئيسيين بحلول نهاية اليوم".

وتشيع عمليات الخطف في منطقة دلتا المنتجة للنفط حيث تقع ولاية ريفرز.

وفي نيسان/أبريل، خطف مسلح اثنين من العمال الأجانب من منصة نفطية مما دفع شرطة الولاية إلى تعزيز الأمن في المنطقة.