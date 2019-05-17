'وقف الثرثرة' خاصية جديدة من أوبر

أطلقت شركة أوبر خاصية جديدة لزبائنها في الولايات المتحدة الذين يفضلون الصعود مع سائق يتسم بالهدوء ولا يثرثر كثيرا.

وبات بإمكان الزبون التفضيل بين ثلاثة خيارات عند طلب سيارة الأجرة: "تفضيل الهدوء" أو "سعيد للدردشة" أو عدم اختيار أي شيء.

وأتيحت هذه الميزة لزبائن أوبر في الولايات المتحدة فقط اعتبارا من يوم الخميس، وخصصت لأولئك الذين يستخدمون خدمة "Uber Black" و "Uber Black SUV" ذات السعر الأعلى والتي تتوفر في عدد محدود من دول العالم.

وقال مدير المنتجات في أوبر أيدين غاجر في بيان صحفي إن "الشركة تدرك أن الزبائن الذين يختارون خدمة Uber Black و Uber Black SUV يريدون تجربة متسقة وعالية الجودة في كل مرة يركبون فيها معنا".

وسيكون بإمكان مستخدمي هاتين الخدمتين الاستمتاع بميزات أخرى أيضا من أوبر مثل تحديد درجة حرارة السيارة قبل الصعود إليها والطلب من السائق المساعدة في الأمتعة.