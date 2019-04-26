صورة.. غوريلا تعشق 'السيلفي'

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي" لاثنتين من الغوريلا الجبلية مع حارسهما في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتعرض الصورة الشقيقتين اليتيمتين نداكازي ونديزي وهما تقفان كالبشر أمام الكاميرا في متنزه فيرونغا الوطني، حيث تم نشرها على حسابي المتنزه في فيسبوك وإنستغرام قبل أيام.

وقال الحارس ماتيو شامافو الذي يعمل في مركز لرعاية الغوريلا الجبلية داخل المتنزه إنه كان يسير معهما حين وجد فرصة لالتقاط الصورة.

وأضاف في مقابلة "تركناهما بحريتهما، وبدا عليهما الاهتمام بما يحدث. وقفتا وحينها أخذت هاتفي لأنني لم أرغب أن أفوت هذه اللقطة الاستثنائية".

وتابع "عندما شاهدتاني أخرج هاتفي تركتا ما تقومان به ورصدتا الكاميرا وراقبتا" حيث بديتا في الصورة وكأنهما من البشر.

وتعيش نداكازي ونديزي في المركز بعد إنقاذهما في عام 2007 عندما كانتا رضيعتين.

والمتنزه الواقع وسط جبال بركانية بوسط القارة الإفريقية موطن أكثر من نصف إجمالي عدد الغوريلا الجبلية وهي سلالة مهددة بالانقراض بسبب الصيد غير القانوني والجماعات المسلحة.