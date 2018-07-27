للمرة الأولى.. وفد من 'سورية الديموقراطية' يزور دمشق

أعلن رياض درار الرئيس المشترك لـ"مجلس سورية الديموقراطية"، الواجهة السياسية لقوات سورية الديموقراطية المدعومة من واشنطن، أن وفدا من المجلس سيزور دمشق بشكل رسمي للمرة الأولى، بهدف بحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية.

وأكد درار في تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية أن الزيارة جاءت بطلب من الحكومة السورية.

وأضاف قائلا: "ليس لدينا أي شروط مسبقة للتفاوض، ونتمنى أن تكون المحادثات إيجابية لمناقشة الوضع في شمال سورية بالكامل".

ويضم الوفد قيادات سياسية وعسكرية برئاسة إلهام أحمد، الرئيسة المشتركة للمجلس.

وتعد هذه الزيارة الأولى لمسؤولين أكراد وعرب من مناطق الإدارة الذاتية إلى دمشق، بعد إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أنه وبعد سيطرة قواته على مساحات واسعة في البلاد، أصبحت قوات سورية الديموقراطية "المشكلة الوحيدة المتبقية" أمامه.