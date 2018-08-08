وفد تركي يجري مباحثات في 'الخارجية' بواشنطن

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الأربعاء إن الوفد التركي الذي يترأسه نائب وزير الخارجية سيدات أونال سيجري محادثات قبل الظهر في الوزارة بواشنطن مع مسؤولين أميركيين.

وأشارت ناورت إلى أن نائب وزير الخارجية جون سوليفان سيترأس الجانب الأميركي في هذه المحادثات.

وكانت شبكة "سي أن أن تورك" قد أشارت الثلاثاء إلى زيارة الوفد التركي، وإلى وجود اتفاق مبدئي تم التوصل إليه بين الجانبين لإنهاء الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين البلدين.

وقالت سفارة واشنطن في أنقرة في تغريدة إنه "على الرغم من التوتر القائم بين الجانبين، فتركيا دولة صديقة وستستمر كحليف قوي".

وتبادل البلدان خلال الأيام القليلة فرض عقوبات بحق وزراء من الولايات المتحدة وتركيا، على خلفية أزمة احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون.

وكان الرئيس دونالد ترامب طالب في 26 تموز/يوليو بإطلاق سراح برانسون "فورا"، مهددا بعقوبات "كبيرة" على تركيا.