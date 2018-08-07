وفد تركي إلى واشنطن.. والسفارة الأميركية: أنقرة حليف قوي

سيترأس سيدات أونال نائب وزير الخارجية التركي وفدا لبلاده يزور واشنطن لمناقشة التوترات بين البلدين، حسبما أفاد مراسل "الحرة" في إسطنبول.

وكانت شبكة "سي أن أن تورك" قالت في وقت سابق الثلاثاء إن الوفد التركي سيسافر إلى واشنطن في غضون يومين وإن اتفاقا مبدئيا تم التوصل إليه بين الجانبين لإنهاء الخلافات التي برزت مؤخرا.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الوفد التركي سيشمل مسؤولين من وزارات الخزانة والمالية والخارجية والعدل.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة عبر "تويتر" إنه "على الرغم من التوتر القائم بين الجانبين، فتركيا دولة صديقة وستستمر كحليف قوي".

وتبادلت واشنطن وأنقرة خلال الأيام القليلة الماضية فرض عقوبات بحق وزراء من البلدين، على خلفية أزمة احتجاز القس الأميركي أندرو برانسون والذي تحاكمه تركيا بتهم "الإرهاب" والتجسس".

وكان الرئيس دونالد ترامب طالب في 26 تموز/يوليو بإطلاق سراح برانسون "فورا"، مهددا بعقوبات "كبيرة" على تركيا.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت: "لا نريد أن نكون طرفا في لعبة يخسر فيها الجميع"، معتبرا أن "نقل الخلافات السياسية والقضائية إلى المجال الاقتصادي سيكون ضارا للطرفين".