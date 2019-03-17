وفد أميركي بالخرطوم، والبشير مدعو لروسيا

عقد وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور غيتس بلراكسيس لقاء مع مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق صلاح قوش في الخرطوم السبت.

وتناول الاجتماع الأوضاع السياسية في البلاد وتطوراتها بعد القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير بشأن الطوارئ. وحضر الاجتماع نائب رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان متوكل محمد التجاني.

وتطرق الجانبان إلى مكافحة الإرهاب ونبذ العنف والتعاون بين الحكومة السودانية والإدارة الأميركية.

ويواصل وفد الكونغرس سلسلة لقاءاته في الخرطوم بلقاء قادة المعارضة ورجال الأعمال، والمجلس الوطني، كما يلتقي رئيس الوزراء ووزيري العدل والخارجية.

وكان الوفد الأميركي قد استهل زيارته إلى الخرطوم بزيارة الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية والمدرسة الملحقة بها واطمأن على أحوال الجالية اليونانية في السودان.

البشير يلتقي مسؤولا روسيا

وفي الخرطوم أيضا، التقى البشير المبعوث الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وتلقى البشير دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في أعمال القمة الروسية الإفريقية الأولى التي تستضيفها روسيا في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.