وفاة والد إيميليانو سالا

تعرض هوراسيو سالا والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا الذي توفي في حادث تحطم طائرته الصغيرة في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، لأزمة قلبية حادة صباح الجمعة أودت بحياته عن عمر 58 عاما.

وقال عمدة قرية بروغريسو شمال بوينوس أيرس خوليو مولر "تلقيت اتصالا من زوجة هوراسيو في الخامسة صباح اليوم (8:00 ت.غ). كان الأطباء قد وصلوا إلى المكان. لم يتمكن من تخطي آثار وفاة ابنه".

وكانت عائلة سالا في حداد بعد رحيل إيميليانو الذي كان في الـ28 من عمره، المنتقل من نانت الفرنسي إلى كارديف سيتي الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتوفي إيميليانو في الرحلة التي كانت تقله من نانت إلى كادريف إثر تحطم طائرته فوق مياه بحر المانش.

وتم العثور على جثة اللاعب الشاب بعد أسبوعين من فقدان الطائرة على عمق 67 مترا.