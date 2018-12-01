وفاة قائد الأسطول الأميركي الخامس

أعلنت البحرية الأميركية السبت العثور على قائد القوات البحرية في الشرق الأوسط الأدميرال سكوت ستيرني ميتا في مقر إقامته في البحرين، مستبعدة وجود شبهة جرمية وراء وفاته.

وستيرني كان يشغل منصب آمر الأسطول الخامس الأميركي المتمركز في البحرين.

وقال قائد العمليات البحرية الأدميرال جون ريشاردسون في بيان على تويتر إن خدمة التحقيقات الجنائية البحرية ووزراة الداخلية البحرينية "تتعاونان في التحقيق بملابسات الوفاة، ولكن حتى الآن لا وجود لشبهات جنائية".

وأضاف ريتشاردسون أن نائب ستيرني وهو "الأدميرال بول شليس تولى قيادة الأسطول".