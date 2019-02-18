وفاة صاحب القبلة الأيقونية في يوم النصر

توفي الخميس بعمر ناهز 95 عاما، جورج ميندونسا أحد المحاربين الأميركيين في الحرب العالمية الثانية، وصاحب الصورة الأيقونية للاحتفال بيوم النصر في نيويورك.

ميندونسا الذي كان بحارا إبان الحرب، وصيادا بعد نهايتها، ظهر في صورة بتاريخ 14 آب/أغسطس 1945 يقبل ممرضة في ميدان "تايمز سكوير" بمدينة نيويورك عندما نزل الأميركيون إلى الشوارع للاحتفال باستسلام اليابان ونهاية الحرب.

الصورة نشرتها وقتئذ مجلة "لايف" وأصبحت لاحقا الصورة التي تعبر عن الاحتفال بهذه الذكرى.

عندما نشرت المجلة الصورة التي التقطها ألفريد آينشتيد لم يصحبها تعريف بالأشخاص الظاهرين فيها، ولعقود طويلة حاول بحارة آخرون ادعاء أنهم من كانوا في الصورة قبل أن يتحقق باحثان في 2012 باستخدام تكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه من أنها لميندونسا.

وكانت الممرضة التي تلقت القبلة في الصورة، غريتا فريدمان، توفيت في 2016 بعمر 92 عاما.