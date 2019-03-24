وفاة رضيع في إيطاليا بعد ختانه

مات رضيع عمره خمسة أشهر بعد إخضاعه لعملية ختان في المنزل نهاية الأسبوع الماضي، حسب ما نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن وكالة الأنباء الإيطالية.

وقالت السلطات إن الرضيع أصيب بسكتة قلبية نقل على إثرها لمستشفى في بولونيا بعد إجراء عملية ختان له في المنزل.

وفتح تحقيق جنائي بموت الرضيع.

وتعد هذه الحادثة الثانية لوفاة طفل في إيطاليا بسبب عمليات من هذا النوع، إذ مات في كانون الأول/ ديسمبر الماضي طفل يبلغ من العمر عامين بسبب نزيف دم متواصل.

ولا يلجأ معظم الأهالي في إيطاليا إلى ختان أطفالهم، ولكنها تعتبر ممارسة دينية أو ثقافية لدى بعض المهاجرين هناك. وما يدفعهم إلى إجرائها في المنزل أنها تعتبر عملية باهظة الثمن إذا ما أردت إجراءها في المستشفى.