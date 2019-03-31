وفاة رابع أغنى امرأة روسية بتحطم طائرة

أعلنت الشرطة الألمانية مقتل ثلاثة أشخاص كانوا على متن طائرة ركاب صغيرة تحطمت الأحد في ألمانيا.

شركة الطيران الروسية "أس 7" قالت من جانبها، إن من بين الضحايا إحدى مالكاتها التي تعد من أثرى نساء روسيا، وهي ناتاليا فيليفا.

وأدى اصطدام سيارة شرطة كانت متوجهة بسرعة إلى مكان الحادث بسيارة أخرى إلى مقتل شخصين وإصابة ثلاثة رجال شرطة بجروح خطيرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وسقطت الطائرة المنكوبة ذات الستة مقاعد خلال تحليقها من فرنسا إلى بلدة اغيلزباخ جنوب فرانكفورت في أحد الحقول، وفقا للشرطة.

وقتل في الحادث راكب آخر يعتقد أنه روسي إضافة إلى الطيار.

ويعتبر زوج فيليفا رئيس شركة "أس 7" فلاديسلاف فيليف، رابع أثرى شخص في روسيا، حسب تصنيف فوربس لعام 2018 بثروة تقدر بـ 600 مليون دولار.

وأشار بيان الشركة الروسية إلى أن " ناتاليا فيليفا مالكة الأسهم في أس 7 توفيت وهي في سن 55 عاما خلال هبوط طائرة أبيك-أل تي خاصة في مطار قرب فرانكفورت، وأسباب المأساة لم تعرف حتى الآن".

وأشارت الشرطة إلى أنه "بعد الارتطام احترقت الطائرة بالكامل"، ولن يكون بالإمكان التعرف على جثث الضحايا قبل الأسبوع المقبل.