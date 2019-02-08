وفاة 'جون الكبير'.. عميد الكونغرس

توفي مساء الخميس عضو مجلس النواب السابق جون دينغل بعمر 92 عاما بعد مسيرة سياسية جعلته صاحب أطول مدة خدمة في تاريخ الكونغرس الأميركي.

ووافت المنية دينغل في منزله بديربورن في ولاية ميشيغان، حسبما أفادت به زوجته النائبة ديبي دينغل.

ومثل النائب الراحل الدائرة الـ 15 في ميشيغان لـ 59 عاما بين كانون الثاني/ديسمبر 1955 وكانون الثاني/يناير 2015، بعدما خلف والده الذي شغل المقعد ذاته لنحو 22 عاما.

وعاصر "جون الكبير"، كما عرف بسبب طول قامته وشخصيته القوية، إبان عمله بالمجلس الرؤساء الأميركيين بداية من دوايت أيزنهاور (الرئيس الـ 34 للولايات المتحدة) وحتى باراك أوباما (الرئيس الـ44).

واشتهر دينغل، الذي انتمى للحزب الديمقراطي، بدعمه للرعاية الصحية الشاملة وحرصه على الرقابة على الإنفاق الحكومي.

وكان دينغل أعلن في 2014 عزمه عدم الترشح من جديد في انتخابات المجلس بعدما خدم في 30 كونغرس منذ بدأ مسيرته، لتخوض زوجته الانتخابات على المقعد وتفوز به.

ونعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي دينغل قائلة إن أميركا "فقدت عمودا محبوبا من أعمدة الكونغرس وأحد أعظم المشرعين في تاريخنا".

​وقال الرئيس السابق بيل كلينتون: "إنجازات تشريعية قليلة منذ 1955 لم يكن له (دينغل) دور رئيسي في تمريرها".

​وأصدر الرئيس السابق أوباما بيانا نعى فيه دينغل الذي "ترأس التصويت على قانون الرعاية الصحية... وساعد في قيادة المعركة من أجل قانون الحريات المدنية".