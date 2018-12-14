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من أميركا

وفاة المغنية نانسي ويلسون

المغنية نانسي ويلسون

توفيت المغنية الأميركية نانسي ويلسون في منزلها بكاليفورنيا الخميس عن عمر يناهز 81 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت وكيلتها ديفرا هال ليفي "كانت واحدة من هؤلاء المغنين النادرين الذين يستطيعون أداء أي شيء، الجاز والبلوز البوب وحتى الفانك، غنت كل شيء".

والمغنية ويلسون حاصلة على جوائز غرامي، كانت ترفض أن توصف بأنها مغنية جاز خلال معظم مسيرتها الفنية لأنها كانت تغني أنواعا موسيقية أخرى.

ونالت ويلسون جائزة غرامي عن ألبومها "كم أنا سعيدة" في عام 1965، ثم نالت الجائزة عدة مرات في 2005 و2007 في موسيقى الجاز بالإضافة إلى نيلها جائزة غرامي عن مجمل أعمالها في 2004.

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