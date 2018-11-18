وفاة المسرحي اللبناني زياد أبو عبسي

توفي الأحد الفنان زياد أبو عبسي أحد رواد المسرح اللبناني عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع مع المرض.

ونعت نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون أبو عبسي الذي رافق صوته اللبنانيين من خلال مسرحياته مع الفنان زياد الرحباني أثناء الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.

وارتبط اسم أبو عبسي منذ سبعينيات وثمانينات القرن الماضي بشخصية "أبو الزلف" التي أداها بإتقان في مسرحية (شي فاشل) للفنان زياد الرحباني.

وقبل "أبو الزلف" عرف أبو عبسي بشخصية "إدوار" في مسرحية "فيلم أميركي طويل" للرحباني أيضا.

تجارب أبو عبسي المسرحية في الجامعة قادته إلى التعرف على زياد الرحباني عام 1977 الذي أسند إليه دور في مسرحية "بالنسبة لبكرا شو" عام 1978.

وكان أبو عبسي قد أعلن مرارا أنه لم يتوافق كثيرا مع طريقة زياد الرحباني المسرحية، لكنه كان يقول "اختلفت عنه لكني استمتعت بالعمل معه انطلاقا من التزامي مبدأ الولاء للكاتب".

وشارك أبو عبسي في جميع أعمال الرحباني المسرحية منذ عام 1978 اعتبارا من "بالنسبة لبكرا شو" عام 1978 و "فيلم أميركي طويل" عام 1980 و"شي فاشل" عام 1983 وصول إلى "بخصوص الكرامة والشعب العنيد" عام 1993 و "لولا فسحة الأمل" 1994.