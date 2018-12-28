المدافع عن السلام.. رحيل عاموس عوز

توفي عن عمر ناهز الـ 79 عاما الروائي الإسرائيلي الشهير عاموس عوز الذي عرف بدفاعه عن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت ابنته فانيا عوز-سالزبرغر في تغريدة إن والدها الذي أصبحت مذكراته "قصة حب وظلام" من أكثر الكتب مبيعا، توفي بعد معاناة مع مرض السرطان.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن وفاة عوز "خسارة لنا جميعا وللعالم".

ولد عاموس عوز في القدس في 4 أيار/مايو 1939، لعائلة من أصول روسية وبولندية.

وإلى جانب موهبته الأدبية الكبيرة، كان عاموس عوز من أنصار السلام مع الفلسطينيين، ومن أوائل وكبار منتقدي احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عقب حرب الـ 67.

ومن أشهر مؤلفاته "عزيزى ميخائيل" و "بين الأصدقاء" و"قصة حب وظلام".

وفي السنوات الأخيرة انتقد عوز سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، متجنبا المشاركة في مناسبات رسمية إسرائيلية في الخارج احتجاجا على ما وصفه بـ"بالتطرف المتنامي" لحكومة بلاده.