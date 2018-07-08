وفاة البريطانية التي تعرضت لغاز نوفيتشوك

أعلنت الشرطة البريطانية أن المرأة التي تعرضت الأسبوع الماضي لغاز الأعصاب نوفيتشوك، توفيت مساء الأحد.

وقالت الشرطة إنها "فتحت تحقيقا في عملية قتل، إثر وفاة المرأة التي تعرضت لغاز نوفيتشوك في ايمزبري" البلدة الصغيرة التي تبعد نحو 15 كيلومترا من سالزبري حيث سمم الجاسوس الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في آذار/مارس بواسطة الغاز ذاته.

وكانت السلطات قد كشفت أن الضحية وهي مواطنة بريطانية تدعى دون ستورغيس وتبلغ من العمر 44 عاما وتتحدر من منطقة دورينغتون ولديها ثلاثة أبناء.

وعثر على ستورغيس وتشارلي راولي (45 عاما) في الرابع من تموز/يوليو في حالة حرجة في ايمزبري، ونقلا إلى المستشفى.