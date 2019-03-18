وفاة إسرائيلي ثان جراء إطلاق نار في الضفة الغربية

قال مستشفى إسرائيلي إن إسرائيليا آخر توفي جراء هجوم بسلاح ناري في الضفة الغربية.

وأفاد مستشفى بيلينسون بأن الحاخام عياد أتينتر، البالغ من العمر 47 عاما، توفي الاثنين متأثرا بجراحه التي أصيب بها في حادث إطلاق نار وطعن بالقرب من مستوطنة أرييل الأحد.

وأسفر الهجوم عن مقتل الجندي غال كيدان البالغ من العمر 19 عاما. وأصيب إسرائيلي ثالث بجروح خطيرة.

ولا تزال القوات الإسرائيلية تقوم بعملية مطاردة واسعة النطاق للمهاجم، الذي حدده الجيش بأنه فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما.

قال الجيش إن المهاجم طعن الجندي قبل أن يسرق بندقيته ويفتح النار على سيارات مارة. ثم قام بسرقة سيارة أخرى وانطلق بعيدا، وأطلق النار باتجاه المزيد من الجنود قبل أن يهرب إلى قرية فلسطينية قريبة.

وأشار الجيش إلى أنه عاين منزله لهدمه في المستقبل.