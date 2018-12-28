توفي الخميس عن 112 عاما ريتشارد أوفيرتون، أكبر قدامى محاربي الحرب العالمية الثانية سنا في الولايات المتحدة. ويعتقد أنه أكبر معمر في البلاد، حسب شخص من أفراد عائلته.

وأدخل أوفيرتون المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي، ولكنه خرج عشية عيد الميلاد، وفقا لشيرلي أوفيرتون قريبة ريتشارد، التي كانت ترعاه منذ وقت طويل.

وذكرت شيرلي أن ريتشارد توفي الخميس في منشأة لإعادة التأهيل في أوستن بولاية تكساس الأميركية.

وكان ريتشارد في الثلاثينيات من عمره عندما تطوع في الجيش وتم إيفاده إلى بيرل هاربر ، مباشرة بعد الهجوم الياباني عام 1941.

كان قد صرح ذات مرة بأن أحد أسرار عمره الطويل هو تدخين السيجار وشرب الويسكي، الأمر الذي غالبا ما كان يقوم به في شرفة منزله في أوستن.

وكانت أعياد ميلاده الأخيرة جذبت انتباها على المستوى والوطني.

بينما كان في المئة من عمره أو يزيد، كان يقل بعض الأرامل إلى كنيسة مجاورة.

ولد ريتشارد عام 1906 قرب أوستن، وكان قد خدم في كتيبة هندسة الطيران رقم 1887 التي كان جميع أفرادها من السود.

في عام 2013، كرم الرئيس السابق باراك أوباما، ريتشارد في عيد قدامى المحاربين في مقبرة أرلينغتون الوطنية.