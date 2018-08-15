نموذج لموقع انتخابي يصمد 10 دقائق فقط قبل أن يخترقه طفل!

قال منظمو مؤتمر ديف كون للتسلل الإلكتروني إن صبيا أميركا عمره 11 عاما نجح في اختراق نموذج يحاكي موقع نتائج انتخابات ولاية فلوريدا خلال عشر دقائق، وغير الأسماء والنتائج ما يثير مخاوف بشأن الأمن قبيل انتخابات تجرى على مستوى البلاد.

وكتب منظمو المؤتمر على تويتر يوم الثلاثاء أن الفتى كان الأسرع بين 35 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما نجحوا جميعا في اختراق نماذج محاكاة لست ولايات متأرجحة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأضافوا أن المؤتمر استهدف اختبار صلابة البنية التحتية للنظام الانتخابي في أميركا وسيتم إرسال تفاصيل نقاط الضعف إلى الجهات المسؤولة في الولايات المعنية.

وقالت الرابطة الوطنية لأمناء الولايات المسؤولة عن فرز الأصوات إنها ترحب بجهود المؤتمر.

لكنها قالت إن الأنظمة الفعلية التي تستخدمها الولايات سيكون لها إجراءات حماية إضافية.

وقالت الرابطة "سيكون من الصعب جدا محاكاة هذه الأنظمة نظرا لأن العديد من الولايات تستخدم شبكات فريدة وقواعد بيانات معدة خصيصا ومجهزة ببروتوكولات أمنية جديدة ومتطورة".

ويأتي مؤتمر التسلل الإلكتروني في ظل تزايد المخاوف بشأن نقاط ضعف النظام الانتخابي، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة.

وقال منظمو المؤتمر إن المشاركين قاموا بتغيير أسماء الأحزاب وأضافوا نحو 12 مليار صوت إلى قوائم المرشحين.