وصول قاذفات أميركية إلى الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الخميس، وصول أربع قاذفات استراتيجية من طراز "بي 52 إتش" إلى الشرق الأوسط بعد ورود "مؤشرات على وجود خطر حقيقي من قبل قوات النظام الإيراني".

ونشرت القيادة الوسطى الأميركية صورا للقاذفات التابعة للسرب 20 في سلاح الجو الأميركي بعد وصولها إلى قاعدة العديد الجوية في قطر.

وكان البنتاغون نشر الأربعاء مقاطع مصورة للقاذفات العملاقة لحظة إقلاعها من قاعدة في ولاية لويزيانا باتجاه الشرق الأوسط.

ثم نشر صورا لتزود القاذفات بالوقود أثناء رحلتها إلى المنطقة.

​'أبراهام لينكولن' تعبر قناة السويس

يأتي ذلك بعد أيام من إرسال واشنطن مجموعة سفن هجومية تقودها حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن"، ردا على "زيادة المخاطر التي تشكلها إيران وحلفاؤها في المنطقة على العسكريين الأميركيين".

وأشار بيان البنتاغون إلى أن القوات الأميركية الإضافية هدفها دعم مهمة القيادة الوسطى الأميركية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعلنت هيئة قناة السويس المصرية الخميس أن حاملة الطائرات أبراهام لينكولن عبرت القناة.