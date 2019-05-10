فنزويلا.. واشنطن تطالب بالإفراج عن معارض بارز

طالبت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة بالإفراج فورا عن إدغار زامبرانو، نائب رئيس البرلمان الفنزويلي، الذي اعتقلته السلطات الأربعاء.

ووصفت الخارجية في بيان "الاعتقال غير المبرر" للنائب الأول للجمعية الوطنية الفنزويلية بأنه "عمل غير شرعي ومرفوض يأتي انعكاسا جديدا لسياسة القمع التي يمارسها نظام (الرئيس نيكولاس) مادورو".

واعتبرت الخارجية الأميركية اعتقال زامبرانو "اعتداء على استقلالية السلطة التشريعية المنتخبة بطريقة ديمقراطية، وجزءا من محاولات نظام مادورو قمع حرية التفكير" في البلاد، ودليلا على عدم اهتمام السلطات في حل قضايا الشعب الفنزويلي بطرق دستورية".

​غوايدو "منفتح على قبول تدخل عسكري أميركي إذا تم طرحه"

رئيس فنزويلا المؤقت خوان غوايدو قال الجمعة إنه منفتح على قبول تدخل عسكري أميركي للمساعدة في التعامل مع الوضع السياسي الطارئ في بلاده.

وصرح غوايدو خلال مقابلة مع صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية اليومية "إذا اقترح الأميركيون تدخلا عسكريا فسأقبله على الأرجح".

ولجأ مشرعان فنزويليان لسفارتين أجنبيتين في كراكاس الخميس فيما تشن حكومة الرئيس المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو حملة على حلفاء غوايدو الذين أيدوا محاولته لإشعال ثورة في الشوارع في الأسبوع الماضي.