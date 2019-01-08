وزير: عقوبات أوروبية على المخابرات الإيرانية

قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسن الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي وافق على فرض عقوبات على المخابرات الإيرانية لتخطيطها عمليات اغتيال في أوروبا.

وقال سامويلسن في تغريدة: "يوم مهم للسياسة الخارجية الأوروبية.الاتحاد الأوروبي وافق للتو على فرض عقوبات ضد المخابرات الإيرانية بسبب مؤامرات اغتيال على الأراضي الأوروبية. إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي بأننا لن نقبل مثل هذا السلوك في أوروبا".

وفي العام الماضي تم اعتقال دبلوماسي إيراني في ألمانيا يدعى أسد الله، يشتبه في تورطه مع ثلاثة آخرين في التخطيط لتنفيذ هجوم يستهدف تجمعا للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

وفي تشرين أول/ أكتوبر الماضي تم تسليم أسدي إلى بلجيكا حيث يحاكم الآن.

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