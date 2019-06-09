وزير خارجية ألمانيا يصل إيران

وصل وزير الخارجيةالألماني هايكو ماس إلى طهران لإجراء محادثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني الاثنين في إطار جهود أوروبية مكثفة للحفاظ على الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية ونزع فتيل التوترات بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية.

وأكد مصدر دبلوماسي ألماني أن ماس سيجتمع مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف ومع روحاني الاثنين.

وحذر ماس في مطلع الأسبوع خلال زيارة قصيرة للعراق وهو في طريقه إلى طهران من مخاطر أي صراع مع إيران بالنسبة للشرق الأوسط بأسره، وقال إن الأوروبيين مقتنعون بأن الأمر يستحق المحاولة للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وقال للصحفيين "لسنا على استعداد لإجراء مناقشة على أساس (أقل يقابله أقل)"، في إشارة إلى قرار إيران الرد على إعادة فرض العقوبات.

وقال ماس أيضا إنه سيؤكد خلال محادثاته على مخاوفه بشأن نشاط إيران في سوريا واليمن.

وتابع قائلا "لكننا نعتقد أن هذا يجب أن يحدث في إطار حوار"، مضيفا أنه لا يعتقد أن استراتيجية ممارسة أقصى ضغط والتهديدات كانت مفيدة.

ونقلت وكالة فارس للأنباء الأحد عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله إن زيارة ماس إلى طهران تثبت أن ألمانيا تحاول "الحفاظ على (الاتفاق النووي)".

لكن في إشارة إلى أن طهران لا تعتبر ماس وسيطا بين طهران وواشنطن، قال جواد "من غير المرجح أن وزير خارجية ألمانيا سيزور طهران لنقل رسالة خاصة".

ونسق ماس جولته مع فرنسا وبريطانيا وناقشها أيضا مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.