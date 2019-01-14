وزير جزائري يثير جدلا بسبب 'بلال بن رباح'!

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محمد عيسى، إن سبب اختيار مؤذن جزائري يدعى شعيب خلال تجارب الأذان بالمسجد الكبير هو "التشابه الكبير بين صوته وصوت الصحابي بلال بن رباح".

​جاء تصريح الوزير في رده على انتقادات وجهها جزائريون للمؤذن المذكور تنطلق من "غياب اللمسة العاصمية المحلية في الطريقة التي يرفع بها هذا المؤذن الأذان"، وفقهم.

ولم يتردد عيسى في مدح المؤذن الذي تم اختياره، مشيرا إلى أن "صوته جهوري وندي"، قبل أن يؤكد أن "عملية الاختيار النهائية لأذان المسجد الكبير لم تنته بعد وتبقى قيد التجارب".

وخلفت تصريحات المسؤول عن قطاع الشؤون الدينية بالجزائر ردود فعل مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد المقارنة التي أجراها عيسى بين صوت المؤذن شعيب والصحابي بلال بن رباح.

وتساءل مدونون عما إذا كان الوزير الجزائري قد سمع صوت بلال بن رباح حتى يقارن المؤذن شعيب به.

في المقابل، اعتبر معلقون أن قصد عيسى هو صوت بلال بن رباح في فيلم "الرسالة" الشهير الذي يظهر فيه الممثل الذي جسد دوره هذه الشخصية في آخر الفيلم وهو يرفع الأذان من فوق الكعبة.

المصدر: أصوات مغاربية